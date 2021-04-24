مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة
تنطلق اليوم السبت الموافق 24-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.
وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالآتي:
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
بارما X كروتوني – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ساسولو X سامبدوريا – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول Xنيوكاسل يونايتد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام يونايتد X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
شيفيلد يونايتد X برايتون – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشىX ليفانتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
بلد الوليد X قاديش – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 4 HD
فرايبورج X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 6 HD
يونيون برلين X فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 2 HD
ماينز 05X بايرن ميونخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
باير ليفركوزنX آينتراخت فرانكفورت – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
سانت إيتيان X ستاد بريست 29 – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 7 HD
ميتزX باريس سان جيرمان – الساعة الخامسة مساء مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة on time sport 1
الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة on time sport 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الأهلي - السعودية X الشرطة – العراق – الساعة الثامنة إلا ربع مساءً
استقلال دوشنبه – طاجيكستان X الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساءً
شباب الأهلي دبي - الإمارات X اجمك – أوزبكستان – الساعة التاسعة مساءً
استقلال طهران - إيران X الدحيل – قطر – الساعة العاشرة والربع مساءً