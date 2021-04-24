مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت الموافق 24-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.



وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بارما X كروتوني – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ساسولو X سامبدوريا – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول Xنيوكاسل يونايتد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفيلد يونايتد X برايتون – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشىX ليفانتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بلد الوليد X قاديش – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 4 HD

فرايبورج X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 6 HD

يونيون برلين X فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 2 HD

ماينز 05X بايرن ميونخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

باير ليفركوزنX آينتراخت فرانكفورت – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إيتيان X ستاد بريست 29 – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 7 HD

ميتزX باريس سان جيرمان – الساعة الخامسة مساء مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة on time sport 1

الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة on time sport 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

الأهلي - السعودية X الشرطة – العراق – الساعة الثامنة إلا ربع مساءً

استقلال دوشنبه – طاجيكستان X الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساءً

شباب الأهلي دبي - الإمارات X اجمك – أوزبكستان – الساعة التاسعة مساءً

استقلال طهران - إيران X الدحيل – قطر – الساعة العاشرة والربع مساءً