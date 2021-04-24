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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم السبت الموافق 24-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.


وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالآتي: 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
جنوى X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium  

بارما X كروتوني – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ساسولو  X سامبدوريا – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium                

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول  Xنيوكاسل يونايتد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفيلد يونايتد X برايتون – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium  


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشىX  ليفانتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بلد الوليد X قاديش – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium            

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 4 HD  

فرايبورج X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 6 HD              

يونيون برلين  X  فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 2 HD  

ماينز  05X  بايرن ميونخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

باير ليفركوزنX آينتراخت فرانكفورت – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD                    

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
سانت إيتيان  X ستاد بريست 29  – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 7 HD

ميتزX  باريس سان جيرمان – الساعة الخامسة مساء مساءً على قناة beIN Sports 1 HD        

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X    الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة on time sport 1

الاتحاد السكندري   X   بيراميدز – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة  on time sport 2    

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الأهلي - السعودية  X    الشرطة – العراق – الساعة الثامنة إلا ربع مساءً    

استقلال دوشنبه – طاجيكستان X  الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساءً    

شباب الأهلي دبي - الإمارات X اجمك – أوزبكستان – الساعة التاسعة مساءً    

استقلال طهران - إيران  X الدحيل – قطر – الساعة العاشرة والربع مساءً    

    

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