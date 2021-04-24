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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميجان ماركل تهدد الأمير تشارلز من اعتلاء كرسي العرش.. تفاصيل

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

مضى ما يزيد عن شهر وما زال صدى المقابلة التلفزيونية الذي كشفا خلالها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن أسرار الحياة المالكية والإساءات التي تعرضوا لها  خلال فترة وجودهما بالقصر الملكي، مستمر رغم وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، فقد تستمر التحليلات لهذا اللقاء وما ورائه، في حين قد يترتب على ذاك اللقاء حرمان الأمير تشارلز من إعتلاء كرسي العرش، وتهديد النظام الملكي  البريطاني.

زعمت كاتبة ملكية أن ميجان ماركل قد تطيح عن غير قصد بالنظام الملكي البريطاني، وقد لا يصبح الأمير تشارلز ملكًا أبدًا، بسبب المقابلة التليفزيونية للأمير هاري مع أوبرا وينفري، فقد أوضحت الكاتبة بأن هذه المقابلة التلفزيونية هي "تغيير وجه بريطانيا".

أخبرت "آنا باسترناك" مجلة "فانيتي فير": "لقد أشعلت عائلة ساسكس النيران في هذا البلد لدرجة أنه يغير وجه بريطانيا ، وأعتقد أن النظام الملكي كمؤسسة قديمة قد يسقط".

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وأضافت أن ميجان ماركل قد لا تعود أبدًا إلى المملكة المتحدة ، وأن الأمير هاري والأمير وليام متأذيًا بشدة وفي  قطيعة في كلا الجانبين بعد المقابلة التلفزيونية التي وصفت بـ قنبلة شديدة الإنفجار.

ألمحت عائلة ساسكس إلى أن العائلة المالكة كانت عنصرية عندما ناقشوا قرارهم بالتراجع كأعضاء بالعائلة المالكة في مارس الماضي والانتقال إلى الولايات المتحدة.

كما صرح  الأمير هاري في المقابلة التليفزيونية مع  المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري" أن شقيقه ووالده الأمير تشارلز محاصران  في شباك تلك المنظومة الملكية.

وأضافت في "باسترناك": "أتساءل حقًا ما إذا كانت ميجان ستطأ قدمها الأراضي البريطانية مرة أخرى" كما أشارت لست 'متأكدة بنسبة 100٪ مما إذا كان أمير ويلز سيصبح ملكًا أم لا.

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عاد الأمير هاري إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي لحضور جنازة جده الأمير فيليب، لم تنضم دوقة ساسكس الحامل إلى زوجها بناءً على نصيحة طبيبها بعدم السفر،  وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها دوق ساسكس إلى جانب العائلة المالكة منذ انتقاله هو وميجان إلى الولايات المتحدة.


عاد الأمير هاري إلى منزله في الولايات المتحدة لينضم إلى ميجان وابنهما الرضيع أرشي، ويُقال إن تشارلز وويليام وهاري أجروا محادثة استمرت ساعتين بعد جنازة الأمير فيليب يوم السبت الماضي.

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