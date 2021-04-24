الصحف السعودية ..قرار جديد لدخول المملكة..ومخدرات لبنان تغزو اليونان ..ورسالة تحذيرية من وزير الداخلية..والنيابة العامة تحارب كورونا

*توكلنا شرط سعودي جديد لدخول مطارات المملكة

*اليونان تكشف عن دور سعودي بارز في إحباط شحنة كبيرة من المخدرات

*وزير الداخلية السعودي يعلق علي المخدرات القادمة من لبنان

تناولت الصحف السعودية اليوم السبت، عددا من الموضوعات الهامة، على المستوى المحلي والدولي

فقد نقلت صحيفة عكاظ عن الهيئة العامة للطيران المدني، قولها أن تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق «محصّن» أو «لم تثبت إصابته».



وأبانت الهيئة أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة «Covid-19» الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج قد أبلغ رئيس اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وزير الصحة توفيق الربيعة بربط بيانات رحالات المسافرين مع الحالة الصحية للمسافر في تطبيق «توكلنا».

ووجه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بسرعة ربط بيانات رحالات المسافرين في تطبيق «توكلنا» بشكل عاجل، على أن يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق «محصّن» أو «لم تثبت إصابته»، وذلك اعتباراً من اول أمس (الخميس

كما اشارت الصحيفة الي المساعدة التي تلقتها السلطات اليونانية من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن ضبط أكثر من أربعة أطنان من الحشيش المخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وتكللت جهود السلطات اليونانية بالنجاح في ضبط 4.3 طن من الحشيش المخدر داخل حاوية بعد المساعدة السعودية، عطفا على المعلومات التي تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وكانت الحاوية قد وصلت إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع «الكب كيك»، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 أبريل الجاري عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر إلى براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا بعد قدومها من لبنان، إلا أن الضربة الاستباقية للسلطات اليونانية بمداهمة الحاوية في 16 أبريل أحبطت تهريبها.

وأعلنت السلطات اليونانية أن القيمة السوقية لشحنة الحشيش المخدر تقدر بنحو 33 مليون يورو، ويجري حاليا التحقيق في القضية.

بينما صحيفة سبق لفت الي الرسالة التحذيرية التي وجهها وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والتي علق فيها على إحباط مكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، ونجاح عملية ضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان قائلا أمن المملكة خط أحمر.

وياتي ذلك يأتي في إطار دور الأجهزة الأمنية للحماية شعب المملكة والمقيمين فيها وحربها على المخدرات.

وأضاف الوزير : ومن باب المثل الشهير "خير الكلام ما قلّ ودلّ" وجه وزير الداخلية رسالة الأمن لكل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها بأي طريقة أو وسيلة كانت، بأن لا إطالة في الحديث حول هذا الموضوع، دون جدوى أو فائدة؛ فالرسالة واضحة وبسيطة للفهم وهي أن "أمن المملكة خط أحمر".

فيما سلطت الصحيفة السعودية الضوء علي بيان النيابة العامة السعودية بشان كورونا والذي قالت فيه " أن عقوبة كل من تعمّد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظامًا؛ قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قد تصل أيضاً لـ(500) ألف ريال.

وأوضحت "النيابة" أن متعمّد نقل فيروس كورونا للآخرين يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى (5) خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال.

كما تتضمّن العقوبات: إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيّاً، وكذلك مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

وأضافت أن عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

واشارت صحيفة الوئام الي الي قرار وزارة الطاقة السعودية حيث قالت " أعلنت وزارة الطاقة ، أن المملكة ستنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس منتدى جديد هو “منتدى الحياد الصفري للمنتجين”.

وأضافت أن المنتدى الجديد هو منصة تناقش من خلالها الدول المنتجة للبترول والغاز كيفية دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي يمثل الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الحياد الصفري أحد أهدافها.

وبحسب تصريحات لمصدر مسؤول في الوزارة، فإن تغير المناخ هو تحد للعالم كله، وأن المملكة ملتزمة التطبيق الكامل لاتفاقية باريس، التي تأخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها.

وكانت المملكة قد دعت إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُمثّل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وجامعاً وواقعياً، يعمل على إدارة الانبعاثات.

ونوّه المصدر أن الهدف العام لاتفاقية باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون هناك منهجية شاملة تراعي الظروف الوطنية والإقليمية المختلفة.

وبحسب البيان المشترك لأعضاء المنتدى فإن كندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الذين يمثلون، مجتمعين، 40% من الإنتاج العالمي من البترول والغاز، سيجتمعون لتشكيل منتدىً تعاوني سيطوّر استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري.

وأوضح المصدر المسؤول أن المملكة هي من أشد المناصرين للدور الذي تؤديه التقنية والابتكار في الجهود الرامية إلى تخفيض وإزالة الانبعاثات، ومساعدة العالم على تحقيق هدف الحياد الصفري.

كما نقلت عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قولها عن المتوسط الزمني لقضاء مناسك العمرة خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن إجمالي متوسط رحلة العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي يستغرق 80 دقيقة.

وأوضحت أن الطواف حول الكعبة يستغرق 27 دقيقة، مقابل 6 دقائق للانتقال من الطواف إلى السعي.

بينما يستغرق السعي بين الصفا والمروة 47 دقيقة .

فيما لمحت الصحيفة الي تمكنت القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي من إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحو مليشيات الحوثي، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية أن القوات اليمنية خاضت مواجهات مع المليشيات الحوثية جراء محاولة الأخيرة التسلل إلى خطوط التماس، والتي باءت بالفشل.

وأضافت أن المليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات ، منوهة أن العناصر الحوثية المتسللة لاذت بالفرار.

يأتي هذا عقب خسائر فادحة تلقتها المليشيا على جبهات مأرب، حيث تم تدمير 3 أطقم حوثية بضربة من طيران دعم الشرعية.

