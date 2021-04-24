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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أضع الماء جانبي لأشرب منه قبل الفجر فأنسى وأشرب منه صباحا فما الحكم؟

أنسى وأشرب الماء
أنسى وأشرب الماء عند الاستيقاظ من النوم

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “أضع الماء جانبي لأشرب منه قبل الفجر فأنسى وأشرب منه صباحا فما الحكم؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، عن السؤال قائلا: أولا من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فقد أطعمه الله وسقاه وليتم صومه.

 

وأوضح "جمعة" أن هناك فرق بين الأكل والشرب ناسيا وبين أن يخادع الإنسان نفسه، فعليك ألا تجعل الماء فى متناول يدك وضعه بعيدا عنك، لكي تضطر أن تقوم وتكون هناك فرصة لك أن تفيق من حالة النوم وعدم التركيز.

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من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع

من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع، فورد أن من أكل ظنًا منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن قد طلع، فقد فسد صومه، فعن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟»، أنه لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقِيَّة اليوم؛ لِحُرْمة الشهر الكريم.

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