محافظ القليوبية يشدد على سرعة الانتهاء من الرفع المساحي للطريق الدائرى

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا بشأن توسعات الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية لمناقشة سرعة الإجراءات ودفع أعمال لجنة المساحة لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.

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وحضر الاجتماع كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومدير مديرية المساحة والشئون الهندسية والمراقب المالي وأعضاء لجنة التعويضات ورؤساء مدن القناطر الخيرية والخانكة والخصوص وقليوب واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة

وأكد المحافظ انه جاري أعمال الحصر والرفع المساحي كما تم التنسيق مع هيئة البريد لرفع الحد الأدنى للإيداع وسيتم الإيداع بالرقم القومي تسهيلا على المواطنين وحفاظا علي حقوقهم.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة قليوب بعمل حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحلات والإشغالات أسفل الطريق الدائري وتسليم الموقع بالكامل بالاضافة الى ازالة التعديات على حرم الطريق الزراعى بقليوب وذلك بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية والتي تتنوع ما بين معارض للسيارات ومخازن للخردة وورش مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بعدم العودة مرة أخرى .

من ناحية اخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية،

وكلف المحافظ المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والأستاذ محمد الهادى مدير عام مشروع المواقف بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي او الخارجي وذلك بعد زيادة لجنة التسعير للمنتجات البترولية والتي قررت زيادة ٢٥ قرشا علي بنزين 80و90و92 ، مشددا على أن أي زيادة من جانب أى من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم اي شكوي في حالة اي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار المحافظ بعدم الزيادة وثبات الاسعار ، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040)

من ناحية اخري قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بقليوب، استمرت حتى الساعة الواحدة صباح اليوم.

وأسفرت عن إزالة 60 كشك مخالف أسفل الطريق الدائري وذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة الإشغالات والعشوائيات ولبدء تسليم المنطقة للشركة القائمة علي اعمال توسعة الطريق الدائري للبدء في تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير.

وتابع المحافظ الحملات المستمرة بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة، حيث تم ضبط 80 شيشة، وتم تحرير 21 محضر كمامة وغلق 3 مقاهي.

كما أسفرت حملات جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقهى، ليصبح إجمالي المخالفات يومي الخميس والجمعة ضبط حوالي 500 شيشة وتحرير 180 محضرا.