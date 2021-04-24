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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أوبك تؤكد التزامها بدراسة آثار جائحة كورونا وبحث التوقعات المستقبلية لصناعة الطاقة

صدى البلد

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” محمد باركيندو، التزام المنظمة بمتابعة وتحليل اتجاهات الطلب والعرض والاستثمار في صناعة النفط الخام فضلاً عن دراسة آثار جائحة كورونا والتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة. 


جاء ذلك بمناسبة عقد الوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء المقبل الندوة الخامسة حول آفاق سوق الفحم والغاز وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
 

وقال باركيندو،في تصريح له اليوم السبت:"إن الندوة التي تضم المنظمات الدولية الثلاث سوف تبحث آفاق سوق الفحم والغاز باعتباره ركيزة مهمة لبرنامج العمل المشترك المستمر الذي تم تطويره من قبل منظمات الطاقة الثلاث".


وأضاف أنه من خلال الجمع بين صناع القرار وخبراء الصناعة ستوفر الندوة منصة حيوية لفهم أفضل لظروف الغاز والفحم كمصادر للطاقة ودراسة آفاقهم من المدى القصير إلى المدى الطويل.
 

وأشار باركيندو إلى أن مثل هذه التحليلات والاجتماعات تدعم جهودنا لتعزيز انتقال الطاقة العالمي بالرغم من أنه المتوقع أن تلعب جميع مصادر الطاقة بما في ذلك النفط دورًا في مكافحة محنة فقر الطاقة. 
 

يذكر أن الندوة سوف تضم مجموعة واسعة من المتحدثين والمشاركين من الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من خارج أوبك بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص وخبراء فنيين.
 

يشار الى أنه سوف يترأس الندوة الدولية الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وجوزيف ماكمونيجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي ومحمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك.
 

اوبك اخبار الاقتصاد النفط جائحة كورونا فيروس كورونا

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