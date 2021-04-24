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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح مغاوري: الانتخابات السورية القادمة تغلق فرص التدخلات الأجنبية في شؤونها.. فيديو

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري

قال الكاتب الصحفي ، صلاح مغاوري ، إن انتخابات الرئاسة السورية في مايو المقبل ، تقع في توقيت صعب بالنسبة للأوضاع في البلاد منذ عام 2011 ، من أزمة عسكرية سورية ، ومقتل الألاف من السورين ، متابعا أن مسألة الأستقرار السياسي ، في الأراضي السورية أمر مهم ومطلوب .

وأضاف صلاح مغاوري ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن أعضاء المجلس الشعبي السوري عبروا أن هذا الاستحقاق وطني ، ولابد من التفاف القادة السورين حوله ، رافضين التدخل الأجنبي في  الشؤون الداخلية للبلاد .

وأشار إلى أن الانتخابات السورية يجب أن تتم لإعطاء السلطة التشريعية الكاملة للقادة الجدد ، وعدم وجود شرعية سياسية سورية تعد مدخل للتدخل في شؤون الدول .

ويتوقع على نطاق واسعة أن تبقي هذه الانتخابات السلطة في يد الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يحكم سوريا منذ عام 2000.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد أعلن رئيس مجلس الشعب أنه تلقى خطابين من المحكمة الدستورية العليا، بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

سوريا الانتخابات السورية اخبار التوك شو صلاح مغاوري مجلس الشعب السوري ولقبول الطلبات رسميا يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه

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