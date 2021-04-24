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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الأهلي يحتفلون بـ ذكرى تأسيس النادي منذ 114 عاما

صدى البلد

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي على الاحتفال اليوم السبت بـ ذكرى تأسيس النادي منذ 114 حيث أُسست القلعة الحمراء في الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 1907.

 

وكتب عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ ١١٤ سنة من التاريخ و البطولات ”

 

وكتب أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار لـ سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “كل سنة و بطولاتك اكتر من عمرك. ١١٤ سنة اهلي ”

 

:” وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر “ :” كل سنه وانت طيب يا اهلي ومنور حياتنا وانتا اعظم نادي في الكون "

 

وكتب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي عبر حسابه بموقع “ تويتر ” : “ كل عام والنادي الأهلي وكل جماهيره العظيمة بخير 114 سنة من البطولات والتاريخ” 

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114 عاما من الاستقرار .. 15 رئيسا لرئاسة النادي الأهلي منذ نشأته

يحتفل النادي الأهلي، اليوم السبت، بمرور 114 عامًا على تأسيسه، حيث أُسست القلعة الحمراء في الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 1907.

وجاءت فكرة تأسيس النادي الأهلي عن طريق عمر بك لطفي، وتم تسميته الأهلي للتعبير عن الوطنية.

وتنازل عمر بك عن تولي منصب الرئيس الأول للنادي الأهلي للإنجليزى ميتشل إنس، الذي كان مستشارًا بوزارة المالية في ذلك الوقت، من أجل إدارة النادي في مرحلته الأولى.

تم تكوين أول فريق كرة للنادي الأهلي عام 1911، وكان أحمد فؤاد أنور أول قائد للفريق.

كما احتفلت الحسابات الرسمية للأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى تأسيس النادي الـ 114، الذي يوافق اليوم، السبت، 24 من أبريل.
 

وكتب الحسابين الرسمين للنادي، عبر “فيس بوك” و"تويتر": "تحل اليوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي، الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات، كانت فكرة لعمر لطفي بك، استقبلها رجال مصر الشرفاء بحماس، وإن هي إلا بضع سنوات حتى أصبح نادي الوطنية سفيرًا فوق العادة لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية. كل عام وأنت زين النوادي".

الأهلى النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان خالد بيومي عماد متعب

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