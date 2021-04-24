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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرار استئناف الطيران بين مصر وروسيا انتصار لمعايير الأمن ودفعة كبرى للسياحة المصرية

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بقرار استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا وبين كافة مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف أبو عايشة خلال تصريحات  له اليوم، إن القرار سيكون قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بين الدولتين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على العلاقات المتينة بين كل من روسيا ومصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية، وبشكل خاص في مجال السياحة، حيث تعتبر السياحة الروسية ومنذ سنوات رافد رئيسي من روافد السياحة المصرية، وعدد السياح الروس الذين يأتون كل عام لمشاهدة الآثار والمعالم المصرية كبير.

وقال أبو عايشه، إن قرار استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين يؤكد على توافر معايير الآمان والراحة داخل مختلف المطارات المصرية، مضيفا: أن القرار يعود كذلك لجهود متواصلة من جانب مصر لتعزيز السياحة، والتصدي لكل التحديات والترويج لها في كل دول العالم.

إستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا الغردقة شرم الشيخ موسكو القاهرة

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