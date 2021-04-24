أبرز تصريحات وزيرة الصحة: الأطباء المتوفون بـمستشفيات العزل 115 وسننتج 40 مليون جرعة لقاح بمصر هذا العام

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤتمرأ صحفيأ تحدثت فيه عن آخر مستجدات كورونا وتوفير اللقاحات وعودة السياحة بين مصر وروسيا وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى :



وزيرة الصحة: الدولة المصرية وازنت بين إدارة جائحة كورونا والاقتصاد



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من الملاحظ أن حالات كورونا تأتى بعدما يقضي المصاب فى المنزل فترة أسبوعين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة تمتلك خطوطا ساخنة 105 و14440، وهما خطوط استشارات طبية، وعلى كل المواطنين أن يستعينوا بهذه الخطوط لاستشارات العزل المنزلى وأخذ الاستشارات من الاستشارى الطبى، وصرف العلاج مجانى ويتواصل مع الخط بشكل دائم.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا، أنه لاحظ أن اكتظاظ الكافيهات والمحال التجارية بالكثير من المواطنين ، دون أخذ الإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى أن إغلاق هذه الأماكن العام الماضى نتج عنه خسائر لأصحاب الأعمال، مؤكدة أن هذه ليست مسئولية صاحب الأعمال، ولكن أيضا مسئولية المواطن صاحب الأعمال الموجود فى المطعم وتراخٍ فى الإجراءات الاحترازية، ومن مصلحته أن يبقى على هذا النشاط والدولة المصرية وسعت أن تعمل توازنا بين إدارة الجائحة والاقتصاد والتى لم تفرض إغلاقا كاملا.

وزيرة الصحة: القدرة الاستيعابية للمستشفيات جيدة وسعة في الأسرة والعناية المركزة بالمحافظات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الموجة الثالثة في العالم تشمل زيادة في الإصابات بنسبة تصل إلى 10% عن الاصابات الماضية، كما أن العالم يشهد ارقاما قياسية جديدة فى الاصابات رغم بدء اللقاحات في بعض الدول المتقدمة، لكن ما زالت الاصابات تشهد وتيرة عالية، كاشفا أنه تم زيادة الوفيات بنسبة 7%. علي مستوي العالم.

وأضافت “وزيرة الصحة”، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات، أن الاخبار عن قطاع السياحة والطيران الروسي سوف يتم فتحه قريبا، حيث يزيد المزيد من الانشطة السياحية والعمل والدخل القومى والفردي ايضا، مشددة أن زيادة الاصابات بمصر تكون زيادة منتظمة بسيطة، ولكنها مستمرة.

وأشارت، إلى أنها تطمئن جميع المواطنين أن مازالت القدرة الاتسعابية جيدة للدولة، حيث أن الدولة تقوم بالعمل من خلال 50% من أسرة المستشفيات تكون خاصة للكورونا فقط، كما أن الاسرة التى توجد ما زالت بها سعة تصل إلى 47% في اسرة الرعاية في الكثير من المحافظات.

وزير الصحة: عدد الأطباء ضحايا كورونا المصابين بـ مستشفيات العزل 115 طبيبا

أكدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد ، أن عدد الأطباء المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا لعملهم في مستشفيات العزل ، منذ بدء الجائحة 115 طبيبا فقط.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن باقي عدد الأطباء الذين توفوا نتيجة الإصابة، كان نتيجة الاختلاط المجتمعي، وليس لعملهم في مستشفيات العزل.

وتوجهت بالعزاء لنفسها وزملائها على أرواح الأطباء ضحايا كورونا، موجهة الشكر للأطباء على جهدهم في جميع المستشفيات ، على الرغم من صعوبة الأزمة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى اليوم.



ملحمة كبرى.. وزيرة الصحة تتقدم بالشكر للنقابات الطبية والتمريض

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها محظوظة بمعايشتها هذه اللحظات التاريخية بأزمة جائحة كورونا والتعامل معها التى ينسجها الأطباء بجهودهم فى كافة محافظات مصر ، لافتة لحرصها لعقد اجتماع يومى لعرض كافة مستجدات كورونا للتواصل مع غرف العزل ومديرى المستشفيات.

وأوضحت “زايد ” ، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا ، أن اللافت بالنظر فى كافة أطباء مصر هى روح الحماس الكبير من الأطقم الطبية المصرى متقدمة ب الشكر لهم فى كافة مستشفيات العزل ، والنقابات المهنية والتى أدت جهود وطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة مجهوداتها خاصة أن عنصر التمريض هام وحيوى فى إدارة جائحة كورونا والتى كانت ملحمة كبرى قاموا بها .

ولفتت إلى أن نقابة الصيادلة ، العلاج الطبيعى والأسنان قاموا بإدارة الأزمة وقاموا بتشجيع الأطباء للاندماج فى إدارة أزمة كورونا لتدريب الشباب فى العزل المنزلى والتطعيمات حتى فى المبادرات الصحية لسلامة المواطنين والتنسيق الدائم لوزارة الصحة .

وزيرة الصحة: سننتج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا داخل مصر هذا العام

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم الاتفاق مع شركة سيناوفاك من أجل تصنيع اللقاح داخل مصر، موضحة أنه تم التوقيع من أجل تصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع، مضيفة: ”الخبراء الصينيون سيصلون خلال أيام معدودة من أجل إنتاج 40 مليون لقاح العام الحالي قابلة للزيادة".

وأوضحت وزيرة الصحة خلال كلمتها أن هناك اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة لقاح، وتابعت: “بعد غد ستتحرك طائرة من بكين محملة باللقاحات وستصل لنا يوم 27 من الشهر الحالي”.

ووجهت رسالة إلى المواطنين والأطقم الطبية بضرورة التسجيل، موضحة: “50% فقط من الأطباء قاموا بالتسجيل و60% من المسجلين لم يحضروا للحصول على اللقاح”.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة شددت على ضرورة حصول الأطباء على اللقاحات أيا كانت اللقاحات، متابعة: "يجب على المواطنين التوجه والحصول على اللقاح".



وقالت: “أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم الحصول على اللقاح”، موضحة: “أوجه رسالتي للأطقم الطبية اللقاحات الخاصة بكم متوفرة”.

وشددت على أن منظمة الصحة أكدت عدم وجود رفاهية في الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن أكثر من 58% من اللقاحات ذهبت إلى 8 دول فقط.

وزيرة الصحة: تعاون مصري روسي قريب لإنتاج لقاح سبوتنيك في مصر

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن التعاون المصري الروسي في صناعة اللقاحات، إنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة، وبحثت معه آليات وسبل التعاون في تصنيع اللقاحات في مصر، والبت في صناعة لقاح “سبوتنيك “، في مصر قريبا، معقبة: "جاي في السكة آليات تصنيعه في مصر" .

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي للاطلاع على مستجدات فيروس كورونا، أن التعاون المصري الروسي أسفر عن تشجيع الشركات المصرية التابعة للدولة، في تصنيع اللقاحات وإمدادها للدول المجاورة.

ولفتت إلى أن اللقاحات ستكون إنتاجا بشكل موسمي، مع تطورات التحور في فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالة حتى اليوم.



وزيرة الصحة: تسجيل اللقاحات ليس للأطباء فقط ولكن التمريض أيضا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن صندوق المخاطر الطبية أو تعويضات المخاطر الطبية ستقوم الوزارة بنشر مواد قانونه اليوم، السبت، التى تعرف مستحقى تعويضات شهداء الأطقم الطبية وخلال أيام معدودة، وتم جمع مصادر التمويل وسيتم انعقاد لأول مجلس إدارة بهذا الشأن، وسيتم إمداد الإعلاميين بتفاصيل هذا الأمر.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا، أن محافظة أسوان تشهد انخفاضا بأعداد إصابات كورونا، أما الأقصر فالأعداد ثابتة وهناك انخفاض أيضا، أما سوهاج فترتفع ارتفاعات بسيطة فى القدرة الاستيعابية، وما تم التشديد عليه هى حالات العزل المنزلى التى تأتى متأخرة والتى تعد مسئولية المواطن.

وأضافت: “هات والدك أو والدتك أو المصاب عندك بدرى، إحنا بنستقبل الحالات وسجلوا فى العزل المنزلى وإحنا بنتابع الحالات ونعطيهم الأجهزة البسيطة التى تقيس نسبة الأكسجين فى الدم وتم تدريبهم عليها".

وأشارت إلى أن تسجيل اللقاحات يشمل جزءا مخصوصا فى بوابة التسجيل للأطقم الطبية وعليهم أن يسجلوا بياناتهم، لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر على الأطباء فقط بل يشمل الصيادلة والتمريض، والأسنان والعلاج الطبيعى، والإداريين والعمال، وكل من يعمل فى المستشفيات، وتم توفير اللقاحات وعليهم فقط أن يسجلوا ومن قام بالتسجيل لا يزيد على 50%.



وزيرة الصحة: منح العاملين بالقطاع السياحى اللقاحات بنسبة 100%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العلاقات بين روسيا ومصر قوية للغاية ونتج عنها عودة السياحة بين البلدين، لافتة إلى أن الخميس القادم سيتم الإعلان بمنح العاملين بالقطاع السياحى وأنشطة السفارى والبازارات فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بنسبة 100% والذى يعد حرصا من الدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا ، أنه تم الاقتراب من منح جميع العاملين اللقاحات فى جنوب سيناء، والخميس القادم سيكون هناك تغطية بنسبة 100% للعاملين هناك، والمنشآت السياحية فى هذه المحافظات بالتزامن مع عودة قطاع السياحة.