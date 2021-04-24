الذهب يرتفع 4 جنيهات في نهاية التعاملات.. اعرف الأسعار

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم، السبت، بمتوسط 4 جنيهات، على الأقل وذلك على مستوى أعيرة الذهب بمحلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر خلال الخميس الماضي.



ووفقا لموقع "إيجيبت جولد"، فقد بلغ أعلى سعر من الجرام الواحد لـ عيار 21 الأوسع انتشارا في سوق أعيرة الذهب نحو 778 جنيها مقابل 773 جنيها بفارق 5 جنيهات.

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 889 جنيها مقابل 886 جنيهاً بفارق 3 جنيهات.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 667 جنيها مقابل 663 جنيها خلال الخميس الماضي بفارق 4 جنيهات.



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 519 جنيها بفارق 515 جنيها يوم الخميس الماضي بزيادة 4 جنيهات.



بينما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 6224 جنيها وأوقية الذهب لـ 27.7 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ889.143 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.