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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها التمدد.. دراسة تنصح بممارسة 4 تمارين رياضية لهذا السبب

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

النشاط البدني ضروري للحفاظ على صحة الأوعية الدموية، لأنه يؤثر على الحد من السيئ ويحفز إنتاج الكولسترول الجيد.

أظهرت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض القلب، والتي استمرت ثلاثة عقود ونصف، أن الرجال الذين يعانون من لياقة بدنية أقل من المثالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول في الثلاثينيات من العمر.

ووفقا لموقع “magazin”، تُشغل التمارين الهوائية العضلات الكبيرة في الجسم وتجلب لها الأكسجين الذي يتم استهلاكه أثناء التمرين، ومن أمثلة التمارين الهوائية المشي السريع والجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي والرياضات الجماعية مثل كرة السلة وكرة القدم.

 

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1- استلق على ظهرك وضع يديك على مؤخرة رأسك،واثنِ رجليك عند الركبتين، ارفع كتفيك وصدرك، بينما يجب أن يظل أسفل ظهرك قريبًا من الأرض، ثم استنشق قبل الرفع، وزفر أثناء الرفع، قم بأداء 30 تمرين بطن، لكن ابدأ بـ 10.

2- استند على يديك اللتين تكونان أعرض قليلاً من عرض الكتفين وعلى ركبتيك، شد البطن والأرداف والظهر، واستنشق الهواء ثم ازفر وأنت تنزل نحو الأرض، وكرري 10 تمريرات ضغط ثلاث مرات.

3- يعد شد العمود الفقري أحد أفضل الطرق لمنع تطور داء الفقار والألم، ابحث عن شريط يناسب طولك وتمسك به وتعليقه لبضع لحظات، كرر التمدد عدة مرات.

4- اتخذ وضعية الوقوف مع استقامة ظهرك ومعدتك مشدودة والأرداف مشدودة، تنتشر الأرجل عن بعضها بمقدار عرض الورك، استنشق  وعند الزفير اخفض نفسك في وضع القرفصاء، بحيث لا تتقاطع ركبتيك مع حافة أصابع قدميك، وتزن أردافك كما لو كنت تريد الجلوس، قم بعمل 15 تمرين القرفصاء ثلاث مرات.

النشاط البدني الكولسترول التمارين الهوائية ممارسة الرياضة الصحة

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