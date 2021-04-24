أحمد بلال يطالب الأهلى بمعاقبة اللاعبين.. لهذا السبب

أكد أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة موسيمانى لابد أن يبادر بعقاب لاعبيه على ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

وقال أحمد بلال في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلى لم يكن سيئاً أمام سموحة بل لعب مباراة جيدة ولكن لا تزال ظاهرة إهدار الفرص السهلة مستمرة في الفريق، وهناك أخطاء فردية من بعض اللاعبين سببت الخسارة كما أن الشناوى لم يتحلى بالمسؤولية في المباراة".



وأضاف أحمد بلال: "الأهلى يعانى من الإجهاد ورغم ذلك أتيحت له 9 فرص للتسجيل أمام سموحة ، ولازم الأهلى يعاقب اللاعبين على إهدار الفرص حتى يتخلص من هذه الظاهرة".



وعن مصطفى محمد، قال أحمد بلال: "ربنا يكرمه ويوفقه ويعود للملاعب سريعاً، أنا بنصحه مش بنتقده، بدأ كويس في تركيا، مهم تستمر على نفس الوتيرة، الفرق الكبيرة لا تستمرعلى هدفين أو أثنين، ولو كنت غير موفق على المرمى حاول تساعد زملائك للتسجيل ".

