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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات.. أفضل 5 أنواع سكوتر فى السوق المصري 2021.. صور

صدى البلد

اتجه الكثير من الشباب فى الاونة الاخيرة الى ركوب اسهل وسائل المواصلات و الاكثر انتشارا وهو "السكوتر " وهو من فئة الدراجات النارية، التى جاءت بالتصميمات الفريدة التى تتميز بصغر حجمها و اقتصادية فى استهلاك الوقود داخل الاسواق المصرية .

وحصلت العديد من الشركات الصينية و التيوانية المنتجة للسكوتر ، على مميزات عديدة داخل السوق المصري للموتوسيكلات بسبب ثمنها الرخيص والجودة والشكل الانيق .

و يقدم موقع صدى البلد الاخبارى،  افضل 5 انواع سكوتر اقتصادية فى السوق المصرى لعام 2021

1 ـ jet 14  موديل 2021 

يأتى سكوتر jet 14 2021  بمحرك سعة 200 سي سي، و قوة 12 حصان وسعة خزان الوقود 7.5 لترات، ويستهلك 2.6 لتر لكل 100 كم ، وتصل سرعته القصوى الى 100 كم، ومزود بـ2مساعد خلفي لتفادي الطرق الصعبة، ويأتى بنظام 2 باكم للفرامل الامامية و 1 باكم للخلفية، ويعمل أيضا بتبريد الهواء و بعداد ديجتال الكتروني.

2 ـ بينيلى كافينيرو  موديل 2021

يستمد سكوتر BENELLI 2021قوته من محرك 150 سي سي، و قوة عزم  17  حصان، وسعة خزان البنزين  8.5 لترات، ويستهلك  2.7 لتر لكل 100 كم ،و تصل سرعته القصوى الى 120 كم ،مزود بـ2مساعد خلفي لتفادي الطرق الصعبة، ومزود بــ2 باكم أمامي - 1 باكم خلفي،ويعمل أيضاً بتبريد الماء و يأتى بعداد ديجتال الكتروني.

ويتراوح اسعار BENELLI كفينيرو موديل 2021 ، داخل السوق المصرى بين 27000 الف جنيه الى 28000 الف جنيه.

3 ـ SYM SR  موديل 2021 

سكوتر SYM SR 2021 يستمد قوته من محرك سعة 125 سي سي، و قوة عزم  11  حصان، وسعة خزان البنزين  5.5 لترات، يستهلك السكوتر  1.8 لتر لكل 100 كم ،و تصل سرعته القصوى الى 120 كم ،مزود بـ2مساعد خلفي لتفادي الطرق الصعبة، ومزود بــ2 باكم أمامي - 1 باكم خلفي، ويعمل أيضاً بتبريد الماء و يأتى بعداد ديجتال الكتروني.

ويتوافر سكوتر SYM طراز SR بنظام الكابرتير، وتصل سرعته القصوى من 105 الى 110 كم ، ووزنه يصل الى 120 كلجم ويعمل أيضا بتبريد الهواء .

ويتراوح سعر سكوتر سيمفونى SR موديل 2021 فى السوق المصرى الجديد، بين 18 الف جنيه الى 19 الف جنيه.

4 ـ حوا R8موديل 2021 

السكوتر R8 2021يتميز بمحرك سعة 150 سي سي و قوة العزم 9 حصان، وسعة خزان البنزين 6 لترات، ومزود بـ2مساعد خلفي ، ومزود بــ2 باكم أمامي - 1 باكم خلفي,عداد ديجتال الكتروني مزود بــلمبة مور لظهور أي خطأ.

ويتوافر سكوتر حوا R8 بنظام الكابرتير، وتصل سرعته القصوى الى 110 كم ، ووزنه يصل الى 109 كيلو ويعمل بتبريد الهواء .

ويتراوح سعر سكوتر حوا R8 موديل 2021 فى السوق المصرى الجديد، بين 17 الف جنيه الى 18 الف جنيه .

5 ـ مارينو سبورت موديل 2021 

 يأتى سكوتر حوا مارينو سبورت 2021 بمحرك 150 سي سي، و ينتج  قوة 8.18 حصان، ويأتى بناقل حركة أوتومتيك و2 مساعد خلفى وايضا 2 مساعد أمامى و فرامل من نوع CBSوسعة خزان البنزين 5.4 لترات.

ويصل ارتفاع السكوتر إلى 115 سم ، ويمتلك مساحات تخزين متعددة من درج أمامى ومساحة تخزين أسفل الكرسى ويعمل بتبريد هواء ويأتى بعداد ديجتال الكتروني .

ويتراوح سعر سكوتر حوا مارينو سبورت موديل 2021  فى الاسواق المصرية بين 16 الف جنيه الى 17 الف جنيه.

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