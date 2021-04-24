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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد بلال عن عودة رمضان صبحي : اللي بيمشي من الأهلي مبيرجعشي تاني

رمضان صبحى
رمضان صبحى

رفض أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، فكرة عودة رمضان صبحى، لاعب بيراميدز لصفوف الأهلى مرة أخرى.

 

وقال أحمد بلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى ، والناقد الرياضى محمد عراقى، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" اللى بيخرج من الاهلى مش بيرجع تانى".

 

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ويضيف أحمد بلال :" رمضان صبحى يرجع الاهلى ازاى ، اللى يمشى مش بيرجع تانى ، مهما حصل".

 

وعلق رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، ومنتخب مصر الأولمبي على وقوع مصر في مجموعة قوية في أولمبياد طوكيو 2021.

 

وقال رمضان صبحي، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على  موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": مجموعة منتخب مصر صعبة، لكن الـ 16 منتخبا المشاركون في أولمبياد طوكيو جميعهم أقوياء".

 

وتابع رمضان صبحي: " مجموعة مصر تضم منتخبات كبيرة سواء الأرجنتين أو إسبانيا أو أستراليا، لكن هدفنا الوصول إلي أبعد مكان في الأولمبياد".

 

وأشار رمضان صبحي:" مبحبش كلمة الأداء المشرف، نتمنى أن نذهب إلى أولمبياد طوكيو لتقديم مباريات جيدة، ونموت نفسنا كعادة هذا الجيل".

 

وعن فوز بيراميدز على نكانا الزامبي بهدف دون رد في الكونفدرالية، أوضح رمضان صبحي:" مباراة ناكانا كانت صعبة للغاية نظرا لإقامتها في الثالثة عصرا في رمضان، لكن تمكنا من تحقيق الفوز والصعود إلى الدور القادم".

 

وتابع:" بيراميدز وصل إلى نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي، وهدفنا الوصول إلى أبعد مكان هذا الموسم، لكننا سنأخذ الأمور خطوة خطوة".

أحمد بلال

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