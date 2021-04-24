وليد صلاح الدين: هذا سبب خلافى مع جوزيه أمام ريال مدريد

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه دخل في خلاف مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر في مباراة ريال مدريد التاريخية.

وقال وليد صلاح الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كنت شايف إن مباراة ريال مدريد تاريخية وكنت حابب أشارك فيها وجوزيه مكنش شايف كده وزعلت يومها أوى وهادى خشبة هدانى وقالى مفيش مشكلة هتتعوض".



وأضاف: "تسوبيل مثلا كان بيقولى لازم تجرى زى هشام حنفى عشان تلعب في تشكيلة الأهلى، قولتله لأ يبقى كده شكلى مش هلعب خالص".



وأكمل نجم الأهلى الأسبق: "في فترة وجودى أنا وهادى خشبة في مهمة كابتن الأهلى، غيرنا مفهوم الكابتن بالهدوء والسلاسة مع اللاعبين بعيداً عن الزعيق والعصبية التي كانت معتادة من الكباتن في ذلك الوقت".

