العثور على جثة شخص مبلغ بتغيبه طافية بإحدى ترع الدقهلية
عثر أهالي قرية " المرساة " مركز دكرنس ، بمحافظة الدقهلية ، علي جثة شخص طافية بمياه البحر الصغير الماره أمام القرية ، وتبين شخص متغيب عن منزله منذ فتره ويعاني من مرض نفسي وعصبي وزيادة كهرباء المخ .
وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه البحر الصغير العمارة أمام قرية " المرساة " دائرة المركز.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين انها للمبلغ بغيابة " خالد أحمد رفعت " ٣٠ عاما ،عامل يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم إنتشاله بمعرفة بعض الأهالي وبحوزته متعلقاته الشخصية . ونقله إلى مستشفى دكرنس العام وتبين أنه شقيقه "العجمي أحمد رفعت العجمي " ۳۳ عاما ،عامل ومقيم قرية " ميت ضافر " دائرة مركز دكرنس أبلغ بغياب شقيقه عن المنزل بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۱ وأن شقيقة مريض نفسي وعصبي ويعاني من زيادة كهرباء بالمخ ، ومعتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه " دون تحرير ثمة محاضر " ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ، ولا يشتبه في غيابه جنائيا .
وبسؤال شقيقه المدعو "عمرو أحمد رفعت العجمي " ٤٠ عاما سائق ، ومقيم بذات القرية أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاة شقيقهما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية تم كف البحث و تحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال مركز دكرنس بتاريخه ، وجار العرض على النيابة العامة.