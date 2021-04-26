العثور على جثة شخص مبلغ بتغيبه طافية بإحدى ترع الدقهلية

عثر أهالي قرية " المرساة " مركز دكرنس ، بمحافظة الدقهلية ، علي جثة شخص طافية بمياه البحر الصغير الماره أمام القرية ، وتبين شخص متغيب عن منزله منذ فتره ويعاني من مرض نفسي وعصبي وزيادة كهرباء المخ .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه البحر الصغير العمارة أمام قرية " المرساة " دائرة المركز.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين انها للمبلغ بغيابة " خالد أحمد رفعت " ٣٠ عاما ،عامل يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم إنتشاله بمعرفة بعض الأهالي وبحوزته متعلقاته الشخصية . ونقله إلى مستشفى دكرنس العام وتبين أنه شقيقه "العجمي أحمد رفعت العجمي " ۳۳ عاما ،عامل ومقيم قرية " ميت ضافر " دائرة مركز دكرنس أبلغ بغياب شقيقه عن المنزل بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۱ وأن شقيقة مريض نفسي وعصبي ويعاني من زيادة كهرباء بالمخ ، ومعتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه " دون تحرير ثمة محاضر " ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ، ولا يشتبه في غيابه جنائيا .

وبسؤال شقيقه المدعو "عمرو أحمد رفعت العجمي " ٤٠ عاما سائق ، ومقيم بذات القرية أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاة شقيقهما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية تم كف البحث و تحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال مركز دكرنس بتاريخه ، وجار العرض على النيابة العامة.