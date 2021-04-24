ظاهرة الشتائم.. اتحاد النقابات الفنية يحذر النجوم من التراشق بالألفاظ

أزمات النجوم

أصدر الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية الثلاث «التمثيلية والسينمائية والموسيقية»، بيانًا صحفيًا من رئيس الاتحاد «المخرج عمر عبد العزيز» يحذر فيه من التمادي في التراشق بالألفاظ بين نجوم الوسط الفني على السوشيال ميديا.

وجاء في نص البيان الصادر صباح اليوم: «لوحظ في الأيام الأخيرة وجود كم من التراشقات التي يصل بعضها لتبادل الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعى بين أعضاء النقابات التابعة لاتحاد النقابات الفنية وهو الأمر الذى استدعى قرارات وإجراءات مباشرة للتصدى لهذا السلوك غير المقبول قبل أن يتحول لظاهرة غير محمودة تشوه تاريخنا الناصع في الإبداع والفنون».

وتابع البيان: «لذا يهيب اتحاد النقابات الفنية بأعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية احترام الدور الثقافي الذي يقومون به كصناع للفن والثقافة وكرموز اجتماعية يحتذى بها واحترام التاريخ الطويل والمشرف للفنون في مصر فالموهبة مسئولية والفن رسالة وإبداع».