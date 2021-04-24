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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر تفقد معديات "الأقصر 1 و 2" الجديدتين

محافظ الأقصر تفقد
محافظ الأقصر تفقد معديات " الأقصر 1 و 2 " الجديدتين

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم السبت موقع شركة القناة للترسانة النيلية بمدينة ارمنت وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس حيث تابع الأعمال النهائية لإنشاء معديتين نهريتين هما " الأقصر 1 والأقصر 2 " والمقرر تشغيلهم عقب عيد الفطر مباشرة بمرسى الأقصر الجديد امام مستشفي  " الكرنك الدولي " لرفع مستوى حركة النقل النهري وخدمة المواطنين والسياح بالبرين الشرقي والغربي.

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استعرض المحافظ مع مسؤولي الشركة مراحل بناء المعديتين التي استغرق انشاؤهما نحو عام تقريباً حسبما اكد المهندس محمد فاضل مدير الترسانة والانتاج بالأقصر مضيفاً ان المعدية الواحدة مكونة من طابقين ويبلغ طولها 24 متراً وتتسع الواحدة منهما لـ 250 فرداً وتم تصميمها علي أحدث الطرز الحديثة بتجهيزات مستوردة ، ومكون محلي بنسبة 80 % حيث تحتوي كل معدية علي عدد 2 محرك سعة كل محرك 100 حصان  بالإضافة إلى مولد كهربائي بقدرة 8  كيلو فولت أمبير وتسير بسرعة تقدر بنحو 17 كيلو في الساعة وتم تزويدها بانظمة إضاءة بعدد 12 كشاف ونحو 40 " لمبة " كما تم تزويدها بوسائل الحماية والامان من " طفايات الحريق " وأنظمة الإنذار و300 طوق نجاة كما تضم غرفة قيادة معزولة مكيفة ومناضد"ترابيزات" وأسطح من الرخام و "بوفيه" وروعي في تصميمها الهوية البصرية الجديدة للأقصر وبلغت التكلفة الاجمالية  للمعدية الواحدة نحو 8 ملايين جنيه.

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وعقب تفقده للمعديتين قام المحافظة بجولة في منطقة الشركة التي تبلغ مساحتها نحو 33 فدانا على نهر النيل وتم افتتاحها عام 2003 وتخصصت في بناء وصيانة المراكب والمعديات والسفن النيلية .

تسهم في رفع كفاءة حركة النقل النهري


اكد المحافظ ان المحافظة تسعي قدماً لتطوير حركة النقل ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا الي ان تشغيل المعديات الجديدة سيسهم في رفع كفاءة حركة النقل النهري بالمحافظة معرباً عن تقديره لجهود الترسانة النيلية وهيئة قناة السويس برئاسة الفريق اسامة ربيع رئيس الهيئة والقيادات البحرية وقيادات الترسانة النيلية.


رافق المحافظ في جولته بالترسانة كلا من اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت وعدد من قيادات الترسانة النيلية بالأقصر.

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الأقصر هيئة قناة السويس مستشفى الكرنك مدينة ارمنت المحافظة عيد الفطر

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