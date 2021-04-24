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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضاء الإداري تؤيد نقل تماثيل الكباش لتزيين ميدان التحرير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بوقف عملية نقل  4 من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيينميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

القضاء الادارى ميدان التحرير تماثيل الكباش الإداري اليونسكو معابد الكرنك

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