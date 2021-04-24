القضاء الإداري تؤيد نقل تماثيل الكباش لتزيين ميدان التحرير
رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بوقف عملية نقل 4 من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيينميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.