الحكومة ترفع حصيلة إيرادات أرباح الأسهم لـ25.21 مليار جنيه في 6 شهور

ارتفعت الإيرادات التي حصلتها الحكومة علي أرباح الأسهم في النصف الأول من العام المالي الجاري إلي 25.21 مليار جنيه مقابل 23.4 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكشف تقرير حكومي اطلع صدي البلد علي نسحة منه ان الإيرادات المحصلة من شركات القطاع الخاص بلغت 6.7 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي مقابل 24 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.



وبلغت حصيلة الايرادات المحصلة من الهيئات الاقتصادية 5.26 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 5.43 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغت حصيلة الايرادات المحصلة من شركات قطاع الاعمال العام 4.02 مليار جنيه بعد ان كانت 1.1 مكليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي.

وبلغت الايرادات المحصلة من أرباح الأسهم علي هيئة البترول 200 مليون جنيه بعد ان كانت 1.84 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي.

