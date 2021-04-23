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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8.5 مليار جنيه قيمة أرصدة نشاط التمويل العقاري خلال فبراير 2021

أرصدة التمويل العقارى
أرصدة التمويل العقارى

بلغ إجمالى أرصدة التمويل العقارى بنهاية فبراير 2021 نحو 8.520 مليار جنيه مقابل 6.324 مليار جنيه في فبراير 2020 وذلك وفقا للادارة المركزية للاشراف والرقابة على شركات التمويل بهيئة الرقابة المالية.

وكشف تقرير حديث، أصدرته هيئة الرقابة المالية، أن اجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال فبراير 2021 بلغ نحو 500.8 مليون جنيه مقارنة 254.9 مليون جنيه فى فبراير 2020 بنسبة نمو 96.5%.

وأوضح تقرير حديث، أصدرته هيئة الرقابة المالية، أن إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى سجل 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021 مقابل 19 مليون جنيه فى نفس الشهر فى العام الماضى بارتفاع 905%.

وأوضح تقرير حديث، أصدرته  هيئة الرقابة المالية، أن إجمالى عقود التمويل العقارى بلغ 526 عقد خلال فبراير 2021 مقابل 333 عقد فى فبراير 2020 بنمو 58%.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت ان شركات التمويل العقارى منحت عملائها خلال 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال 2019 بنمو 31% مضيفة الى تراجع نسبة الزيادة السنوية الى تباطئ نشاط التمويل العقارى نتيجة لتأثر الانشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

التمويل العقاري الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية التمويل مليون جنيه

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