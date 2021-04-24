إبراهيم رضوان يكتب : تدوير المناصب .!

تعجبت من البيان الصادر عن وزارة النقل عن سبب إستقالة رئيس هيئة السكة الحديد حيث قالت :" ٱن سبب الإستقالة ظروف صحية " ، هل هذا كلام معقول ، بعد كوارث السكة الحديد ، والقضبان والفلنكات التي رويت بدماء الأبرياء ، تكون "إستقالة" ، وليست " إقالة " ، ولظروف صحية كمان ، لماذا لا نسمى الأشياء بأسمائها ، ونقول تمت إقالة الرجل ، لماذا نتعمد تزويق الكوراث ، حدثت كوارث في السكة الحديد ، حتى أصبحت سيئة السمعة ، وأصبح إسمها "الحضيض" بدلا من "الحديد" وأصبح لزاما علينا كتابة الوصية قبل ركوب القطار ، كل هذا لا يستحق أن يقال الرجل بسبب التقصير .

وما لم يعجبني في البيان " أنهم سيعملون على تطوير الكوادر البشرية لتقليل عدد الحوادث " ، ما هذا الكلام العجيب ، يعني بدلا من 10 حوادث تصبح 8 حوادث مثلا ، المفروض ألا تقع الحوادث أصلا ، وأن السفر بالقطار يكون الوسيلة الأكثر آمانا في مصر ، وأن يكون المستهدف منع وقوع الحوادث وليس تقليلها ، فموت مصري واحد مثل موت عشرة ، أرجو أن يراجع الوزير نفسه.

طبعا انا لا أنكر جهود الوزير وإخلاصه في عمله ، ولكن العمل في القطاع المدني يختلف ، ومصر لن تعدم الكفاءات ، بل فيها من المخلصين الكثير ، ولكن للأسف من يختار المسئول في مصر يختاره على أسس غير موضوعية ، وكلنا رأينا وشاهدنا مسئولين في مواقع مهمة تم تدويرهم من جديد بعدما فشلوا في مواقع سابقة ، فيتم الإستعانة بهم في مواقع جديدة ، هل ينفع هذا الأمر ؟ وكأن مصر عدمت رجالها ونسائها ، ليس عيبا أن يتم إزاحة مسئول عن منصبه لأنه أخفق ، ولكن العيب كل العيب أن يتم الإستعانة به في موقع جديد ولا يؤدي شيئا ، فقط لأنه واسع النفوذ أو الثراء

أقول لمن يختار المسئول .. لا تجعلوا الشباب يفقد ولائه لهذا الوطن ، لا تجعلوا الناس يفقدون صبرهم على أن القادم أحسن ، أرجوكم أعطوا أبناء الوطن فرصة عادلة ليقدموا ما عندهم بعيدا عن الحسابات ..



رسائل :

- كل الشكر لمدير مستشفى العجمي للعزل بالأسكندرية الدكتور وليد مختار وفريقه الطبي وما يقوم به من جهود لإحتواء مرضى كورونا ، أنهم كتيبة من المقاتلين الذي يقدمون حياتهم يوميا من أجل شفاء المرضى دون مقابل ، ولا حتى كلمة شكر ، حقا انهم الجيش الأبيض ..



- الدكتور أحمد فودة مدير مستشفى ناريمان الجامعي للعظام بالأسكندرية أتقدم له بباقة ورد لما يقوم به مع كوكبة من الأطباء المختصين لإحتواء الآم المرضى وخاصة كبار السن ، يكفيه فخرا أنه طبيب بدرجة إنسان ..

- الدكتور سيد الخراشي الخبير البترولي " أبو البترول " رغم سنوات عمره الطويلة إلا انه يمنحنا دوما شعورا بالأمل والتفاؤل والشباب وحب الوطن .. منحك الله طول العمر والصحة والسعادة أيها الرجل الجميل ..