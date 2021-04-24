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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا ندامة.. سمية الخشاب تتفاعل مع الجمهور علي طريقة حلاوتهم.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب أحدث إطلالتها من مسلسل “موسي”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بشخصية حلاوتهم التي تجسدها في المسلسل ،وكتبت عبر صورتها معلقة:"يا ندااااامه 🤭 ايه رايكم في حلقه انهاردا؟ ".
 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

ويتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعيل أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه “رويعي”، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.


 

سمية الخشاب حلاوتهم موسى محمد رمضان

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