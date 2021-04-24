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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلان شامبو

درة لـ غادة عادل: إحنا نعمل إعلان شامبو.. فيديو

درة
درة

وقعت الفنانة درة، ضحية برنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.

 

وتم الاتفاق مع "درة"، عن طريق فريق البرنامج أنها ستشارك في إعلان حلقة سباقات بصحبة الفنانة "غادة عادل"، وعقب انتهاء المؤتمر توجه فريق البرنامج لحلقة السباقات، وتولت الفنانة "درة"، قيادة السيارة وجلست بجوارها الفنانة "غادة عادل"، وأثناء قيادة السيارة، وجهت "درة"، حديثها لـ"عادل"، قائله: "إحنا كان مالنا بالحاجات دي.. إحنا نعمل إعلان شامبو".

 

وتسبب "درة"، في حادث تصادم تم الترتيب له للسيارة التي كانت تسير بجوارها، مما تصبب في إصابة سائق السيارة والذي تظاهر بأنه توفى، لتردد "عادل"، قائله: "أنا قولتلك براحة في وأنتي بتلفي.. دي جريمة قتل"، لترد "درة"، قائله: " أنا معملتش حاجه مش عارفه إيه اللي حصله".

 

برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

 

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
 

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