خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

نشبت خناقة بين رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز وحسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عقب اطلاق حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول من المباراة المقامة فى استاد الإسكندرية.

وتقدم فريق بيراميدز بهدفي محمد حمدى فى الشوط الأول وإيريك تراورى أمام الاتحاد السكندرى بالشوط الثاني.

ودخل الثنائى فى مشادة حامية عقب انتهاء الشوط الأول ونجح لاعبو زعيم الثغر والجهاز المعاون لفريق بيراميدز أبرزهم محمود فتح الله فى فض الاشتباك وإنهاء الأزمة قبل أن تتطور.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي،خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: دييجو رولان.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، هشام صالح، مروان النجار، السيد سالم، خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، محمد عبد الغني، فوزي الحناوي،الهجوم: خالد الغندور، روماريو ويلياميز.