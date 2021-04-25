متحدث الرئاسة: علاقة مصر والإمارات يحتذي بها العالم العربي.. فيديو

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجية لكل الوطن العربى فهى ممتدة وعميقة، لافتا أن مواقف الشيخ زايد مع مصر كثيرة وممتدة عبر الزمن وكان له مقولة شهيرة خلال حرب أكتوبر"البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".

تابع بسام راضي ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك مسئولية كبيرة بين الرئيس السيسى وبين حكام دولة الإمارات، مضيفاً أنه عند زيارة السيسى إلى الإمارات يجد الترحاب الشديد والحب من قبل الشعب الإماراتى.

أضاف بسام راضى، أن أيضا حب مصر للإمارات ينعكس فى كل المجالات من قضاة وبترول ومناصب رفيعة وقيادية كبرى، مشيراُ إلى ان لقاء اليوم هو الــ 26 بين السيسى ومحمد بن زايد منذ تولى السيسي ويعتبر هذا أكبر عدد زيارات بين أى دولتين.

أكد بسام راضى، أن هناك تطابقا كاملا فى المواقف المصرية الإماراتية سواء بشأن القضايا الإقليمية وتنسيق على أعلى مستوى وتناغما بين الأجهزة الدولية والإماراتية وحققا نجاحات كثيرة معا، موضحاً أنهما نجحا معا ً فى التصدي لملف ليبيا.

أشار راضى، إلى أنه تم اليوم مناقشة عودة السفارة المصرية فى طرابلس وبنغازي، وإيلاء الملف الليبى أهمية كبيرة اليوم والكثير من الملفات الإقليمية مثل سوريا ولبنان واليمن وسد النهضة، ويوجد دعم كبير جدًا من الأشقاء الإماراتيين لمصر فى كل قضاياها.