إياد نصار عن تجسيد الشهيد محمد مبروك: شخصية أكبر من المسلسل.. فيديو
علق الفنان إياد نصار، على مشاركته في مسلسل الاختيار 2، وتجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك.
وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الشهيد محمد مبروك شخصية عظيمة، وشخصية أكبر من المسلسل، وهو من الضباط المسئولين عن صد الفكر الإرهابي منذ منتصف التسعينيات".
وأشار: "ما قدمناه كان كريما لروح البطل الشهيد محمد مبروك"، موضحا: "ذاكرت شخصية الشهيد محمد مبروك بشكل جيد، خاصة الجانب الإنساني والوطنية بالنسبة للشهيد".
وأوضح: "جلست مع أسرة الشهيد وسألت عن الكثير حول شخصيته من زوجته لمعرفة المزيد عنه"، متابعا: "وجدت فخرا واعتزازا في عيون أسرة الشهيد وهو ما ساعدني أكثر في تقديم الشخصية، ووعدتهم بتقديم عمل يليق بالشهيد".