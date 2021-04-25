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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسلسل الطاووس الحلقة 13 .. خطف سهر الصايغ

سهر الصايغ
سهر الصايغ

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “الطاووس” العديد من الاحداث المشوقة حيث قامت امنية “سهر الصايغ” بزيارة قبر والدها برفقة شقيقتها، بينما قام المحامي جمال بالذهاب إليها وإقناعها بالاستمرار في القضية وأخذ حقها، وبعد حديث طويل اقتنعت ان تحاول مرة اخرى.

 

ومن ثم ذهبت امنيه معه إلى وكيل النيابة لفتح ملف القضية مجدداً.

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بينما قدم المغتصبين بلاغ بإختفاء صديقهم الذين قاموا بقتله وذلك حتى يداروا على فعلتهم، واستدعوا كمال المحامي للتحقيق واثناء ذهاب كمال إلى النيابة قامت عربية بخطف أمنية.

 

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جمال سليمان مسلسل رانيا محمود ياسين محمود ياسين مسلسل الطاووس سهر الصايغ هالة فاخر الطاووس

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