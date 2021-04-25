إياد نصار: رفضت المشاركة في الأعمال الرمضانية بسبب الشهيد محمد مبروك.. فيديو

علق الفنان إياد نصار، على مشاركة في مسلسل الاختيار 2، وتجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك.

وقال "نصار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "من باب التكريم لشخصية الشهيد محمد مبروك رفضت المشاركة في أي عمل رمضاني آخر"، مؤكدا: "شخصية الشهيد محمد مبروك مهمة جدا في تاريخ مكافحة الفكر المتطرف".

وأشار: "عندما ذاكرت الشخصية وجلست مع أسرة الشهيد، تعلمت كثيرا من الشخصية، واتخذت قرار أنني لن أشارك في رمضان إلا في الاختيار بشخصية الشهيد محمد مبروك".

وأوضح: "جلست مع أسرة الشهيد وسألت عن كثير حول شخصيته من زوجته لمعرفة المزيد عن شخصيته"، متابعا: "وجدت فخر واعتزاز في عيون أسرة الشهيد وهو ما ساعدني أكثر في تقديم الشخصية، ووعدتهم بتقديم عمل يليق بالشهيد".

