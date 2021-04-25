أحمد موسى: الطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان والفنان دمره وخانه

نعى الإعلامي أحمد موسى، الطيار أشرف أبو اليسر- صاحب واقعة صورة الفنان محمد رمضان داخل الطائرة- والذي توفي أمس؛ إثر وعكة صحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في يوم أزمته مع محمد رمضان؛ استضفت الطيار الراحل على الهواء، للتعرف على تفاصيل أزمته معه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "هذا الرجل تعرض لظلم وقهر ووجع، وبعد انتهاء حلقتي معه، قال لي: "محمد رمضان حكم عليا بالإعدام؛ بعد قرار سحب رخصتي مدى الحياة، ودمرني ودمر بيتي وسمعتي"، ثم دخل الطيار الراحل في نوبة من البكاء.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اللي عمله محمد رمضان؛ تسبب في قهر الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وبعد الواقعة؛ الطيار مشفش يوم كويس".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: “الناس كلها تشعر بالألم على رحيل هذا الرجل”، مضيفا: "الراجل ده اتظلم واتقهر؛ بسبب محمد رمضان، والطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان، ولكنه خانه ودمره، وكان أحد الأسباب في قهرته".