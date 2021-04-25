لازم نرد له اعتباره| محامى أشرف أبو اليسر يكشف مصير الـ6 ملايين التعويض

قال مجدي حلمى، محامى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، إن كل الحقوق المتعلقة بالكابتن أشرف انتقلت للورثة وحتى الـ 6 ملايين التى تم الحكم بها ستذهب للورثة، معقباً أن الإجراءات التنفيذية لإستلام الاموال تستكمل فى القضاء.

تابع مجدى حلمى، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه فى انتظار استلام صورة تنفيذية بالحكم ويتم مطالبة الجهة المنوطة بالتنفيذ ويتم استلام الاموال، مضيفاً أن الحكم بالنسبة للكابتن أشرف لا يمثل 1% من الأضرار التى لحقت به.

أكد مجدى حلمى، أن قرار سحب رخصة الطيران من أشرف أبو اليسر كان بمثابة سحب الروح من الجسد بالنسبة له وهذا الذى أدى إلى وفاته ، لافتا أن تدهور حالته الصحية فى الفترة الأخيرة كانت بسبب محمد رمضان.

أوضح "محامى الطيار"،أن كابتن أشرف كان مدمَرا الفترة الأخيرة ودخل العناية المركزة أكثر من مرة و"كان لازم يترد له اعتباره فى حياته وهنرده بإذن الله بعد وفاته"، مشيراً إلى أن أسرته تعيش حالة من الصدمة بعد وفاته.