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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب رسمي بإقالة وزير الصحة العراقي بسبب حريق مستشفى ابن الخطيب

صدى البلد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب".

وقالت المفوضية في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية إنها "تابعت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، حيث تشير التقارير الأولية إلى انفجار قنينة أوكسجين أدت إلى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين فيه بين قتيل وجريح".

وأضافت، أن "هذه الحادثة أقل ما يقال عنها إنها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الإصابة بوباء كورونا إلى اللجوء للمستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على أرواحهم وأجسادهم فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل العلاج".

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وأشارت المفوضية إلى "ضرورة أن يقيل الكاظمي وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم إلى التحقيق، وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من أساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية".

وأعلن مدير عام الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم سلمان بوهان إنقاذ 90 مريضًا من حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد.

وقال في تصريح للصحفيين: "أنقذنا 90 مريضا ومرافقا في مستشفى ابن الخطيب من أصل 120 مريضا ومرافقا".

وأضاف، أن "الحريق اندلع في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، ولم تحدد أسبابه بشكل دقيق" بعد.

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