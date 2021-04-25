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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بين السما والأرض الحلقة 12.. بكاء على ابتهالات محمود الليثي في الأسانسير

صدى البلد

انطلقت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بين السماء والأرض، والتي حملت اسم “اسمعوني” ببكاء أبطال العمل المحبوسين في الأسانسير، تأثرًا بابتهالا الفنان محمود الليثي وبعدها عادت الأحداث فلاش باك لاستمرار إيضاح الترابط بين الأشخاص قبل مجيئهم الى الأسانسير.
 

القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

الابطال

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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قنوات العرض

يعرض المسلسل على قناة on.

سبب عرض المسلسل ١٥ حلقة

تلقى بطل العمل هاني سلامة سؤالا عبر احد منشوراته على انستجرام حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب قائلا: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

نجلاء بدر ندى موسى التواصل الاجتماعي نجيب محفوظ محمود الليثي هاني سلامه السيد بدير بين السما والأرض مسلسل بين السما والارض

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