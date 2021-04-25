الفنون الشعبية والليلة الكبيرة يجذبان أنظار جمهور هل هلالك في ليلته السادسة

واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات اليوم السادس لبرنامج "هل هلالك" في نسخته الخامسة، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

شارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، بأوبريت الليلة الكبيرة، وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بباقة من الفقرات الفنية المتميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي، وجذبت فقرات البرنامج أنظار جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر، في الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك" .

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسي، باقة من أجمل وأشهر استعراضات الفرقة التي تميزت بها طوال تاريخها الفني، منها "الموشح الأندلسي، دبكة المجوز، أغاني البنات، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، العصا" .

كما قدم السيرك القومى برئاسة وليد طه، مجموعة متنوعة وشيقة من الفقرات الفنية لفنون السيرك، منها " الجونجلير، الساحر، المهرج، الكاوتشوك، الدودة الشقية، التوازن على الزجاجة، البيسكليت " .

ويشارك البيت الفني للمسرح طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

ويحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال لمظاهر الشهر الكريم.

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج في الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور.