اللواء علي حفظي: الجيش المصري كبد إسرائيل خسائر فادحة خلال حرب الاستنزاف

قال اللواء علي حفظي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن مصر نجحت في إعادة بناء قواتها المسلحة واستعادة قدراتها بعد عام 1967، رغم صعوبة الظروف التي مرت بها الدولة خلال تلك الفترة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر،أن إعادة بناء القوات المسلحة تمت بجهود كبيرة من مؤسسات الدولة والقيادات التي تولت مسؤولية هذه المرحلة، مؤكدًا أن الإرادة المصرية لعبت دورًا أساسيًا في تجاوز آثار الهزيمة وإعادة تنظيم القوات ورفع كفاءتها.

وأشار اللواء علي حفظي إلى أن مصر تمكنت خلال فترة قصيرة من إعادة بناء جيشها ورفع قدراته القتالية، رغم التقديرات التي كانت تشير إلى أن استعادة هذه القدرات قد تحتاج إلى سنوات طويلة.

وأضاف أن حرب الاستنزاف شهدت تنفيذ آلاف العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية، باستخدام أساليب وتكتيكات متنوعة، شملت الاشتباكات المباشرة وعمليات خلف خطوط العدو وزرع الألغام، ما تسبب في تكبيد إسرائيل خسائر كبيرة.

وأكد أن أكثر من 4 آلاف عملية نُفذت خلال حرب الاستنزاف، وأسهمت في إنهاك القوات الإسرائيلية وإضعاف قدراتها، موضحًا أن هذه العمليات كانت جزءًا مهمًا من عملية الإعداد للمعركة الكبرى واستعادة الأرض.

وشدد اللواء علي حفظي على أن تلاحم الشعب المصري مع القوات المسلحة كان أحد أهم عوامل الصمود خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أن وحدة المصريين وإصرارهم على استعادة الأرض شكلا عنصرًا أساسيًا في الطريق إلى نصر أكتوبر.

وأشار إلى أن ما تحقق في حرب أكتوبر لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة سنوات من العمل والتدريب وإعادة بناء القوات المسلحة، إلى جانب الخبرات التي اكتسبها الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.