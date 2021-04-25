مدرب الأهلي: لا يوجد فريق في العالم يلعب بهذه الطريقة

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، إن فريقه يعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يحاول تفادي الأمر بالدفع ببعض اللاعبين وإراحة العناصر الهامة في الفريق.

وأضاف سامي قمصان، خلال تصريحات تليفزيونية، علي قناة "أون تايم سبورتس"، أنه لا يوجد فريق في العالم يستطيع اللعب مباراة كل 3 أيام كما يحدث مع الأهلي، واللاعبين صائمين وهو أمر يفقدهم أشياء كثيرة خلال تلك الفترة بالإضافة لضغط المباريات.

وتابع: كان يجب علينا استغلال كل الأخطاء التي يرتكبها الفريق الخصم واستفدنا مما حدث في مباراة سموحة في الجولة الماضية.

وأشار إلى أن الأهلي تقدم بثلاثة أهداف في الشوط الأول سهل من مهمة الفريق، وجعل الجهاز الفني يفكر في إراحة بعض اللاعبين خلال باقي اللقاء.

واختتم: أشكر جميع اللاعبين علي ما يقدموه لأن هذا قدرهم.

وفاز الأهلي علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مؤجلات الجولة الـ 13 لمنافسات الدوري المصري الممتاز.