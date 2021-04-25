اليوم ... «قعدة ذكر» عرض لفريق جوانا فى الإسكندرية

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرضا لفريق "جوانا" بعنوان "قعدة ذكر"، وذلك في التاسعة مساء اليوم الأحد.

وقعدة ذكر، عرض حكي روحاني مستلهم من قصائد مولانا جلال الدين الرومي، رؤية واخراج مصطفى فتوح.

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وشدد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس الصندوق، على أن حفلات صندوق التنمية هذا العام تأتي في ظل إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتشمل احتفاليات هذا العام أكثر من 70 فعالية، بين حفلات غنائية، عروض مسرحية، ورش فنية، عروض حكي، شعر، بالإضافة إلى عروض التنورة والنيل للآلات الشعبية وفرق الطبول النوبية.

يُشار إلى أن فعاليات القطاع تقام في 11 مركزًا للإبداع في القاهرة والإسكندرية، وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية، ومعارض فنون تشكيلية وخطا عربيا، ومعرضًا للحِرف التقليدية، وورشًا فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية.