سيميوني: أتلتيكو مدريد المرشح الأول للقب الليجا

أتم الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الاستعدادات لمواجهة أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، ضمن السباق على حصد لقب الليجا، الذي يتصدره الأتلتي منذ 20 جولة.

وعما إذا كان يرى أن هناك مرشحا بعينه للفوز باللقب، أجاب سيميوني: "كون فريقي ضمن الأربعة فرق التي تنافس على اللقب (بجانب ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية)، سيكون من غير المنصف ألا أقول نحن المرشحون، وبهذا من الواضح أنني لم أقل شيئا آخر".



وأضاف سيميوني، الذي سيخوض 3 مواجهات متتالية قوية، بدءا من بيلباو ثم إلتشي وأخيرا برشلونة في (كامب نو) "كالعادة، نحن نسير مباراة تلو الأخرى، ما يشغلنا حاليا هو مواجهة بيلباو.. نركز فقط على هذه المباراة".

وحول بيلباو، قال مدرب الروخيبلانكوس: "سنواجه خصما دائما ما يتسم بالتنافسية والطموح والحماس، ومستعد دائما لتقديم أفضل ما لديه، وهو ما أظهره دوما خلال مواجهاتنا".