أهم الأخبار.. قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر .. وثوران بركان كيوشو في اليابان

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الأقباط يستعدون لـ أحد الشعانين في شبرا مصر.. صور

يحتفل المسيحيون اليوم الأحد بـ أحد السعف أو ما يطلق عليه "أحد الشعانين" والذي يوافق دخول السيد المسيح إلى أرض أورشليم.

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مدبولي يصدر قرارًا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طواريء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٨٧٦ لسنة ٢٠٢١ بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 875 لسنة 2021، بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا، من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتي العوجة علي خط الحدود الدولية.

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قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية.

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الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و39 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166457 حالة حتى اليوم.

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تصرفاته تثبت مشاكله النفسية.. حفيدة إسماعيل ياسين تهاجم محمد رمضان

هاجمت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، محمد رمضان، بعد ظهور شخصة جدها في مشهد داخل الحلقة 12 من مسلسل "موسي"، ما تسبب في حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا.

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ماذا يحدث فى جسد من يصلي قيام الليل ؟

ماذا يحدث فى جسد من يصلي قيام الليل ؟.. قيام الليل سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصلي في قيام الليل ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين، ولا شكّ أنّ صلاة قيام اللّيلِ من أعظمِ الطّاعات عند الله - سبحانه وتعالى-، وهي كنزٌ عظيمٌ لمن أدركها؛ فتتحصَّلُ فيها الطُّمأنينة والرِّضا، ويحصل العبد من صلاة قيام الليل على الأجر الوفير والخير الكثير حيث تشهدها الملائكة وتكتبها السَّفرة الكِرام البررة.

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ثوران بركان كيوشو في اليابان.. فيديو

ثار بركان في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان على ارتفاع 2.3 كيلومتر (1.4 ميل) في الهواء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

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