الأقباط يستعدون لـ أحد الشعانين في شبرا مصر.. صور
يحتفل المسيحيون اليوم الأحد بـ أحد الزعف أو ما يطلق عليه "أحد الشعانين" والذي يوافق دخول السيد المسيح إلى أرض أورشليم.
واستعد الأقباط بمنطقة شبرا مصر بشراء السعف وتضفيره وتزيينه وعمل الاشكال المختلفة والمتنوعة به.
أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول عيسى إلى مدينة القدس (أورشليم)، ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعفوالزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا عيسى منتصرًا مُحقّقا نبؤءة زكريا بصفته المسيح.
ويعطي المسيحيون حول العالم خاصةً مسيحيو القدس وغيرها من المدن في الأراضي المقدسة أهمية بالغة لأحد الشعانين كونه ذكرى دخول ملك السلام إلى القدس.