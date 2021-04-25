الانتهاء من تحويل خط مياه الزينية شمال الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم الانتهاء من تحويل خط المياه المعارض لخط السيب فى نجع جاد الكريم .



وأضاف أنه تم تمهيد الطريق فى استعداد لاستكمال خط السيب وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز و رئيس قرية المدامود بحري كرم ضاحى واحملى عبدالرحمن سكرتير القرية .

يأتى ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة لسير أعمال المشروعات القومية.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع المخلفات من القرية بواقع ٦طن مخلفات وذلك باشراف رئيس قرية العشى مكى عمر و غالية احمد حسن سكرتير قرية العشى .

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