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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مع الاحتفاظ بالمصرية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد،  قرارا أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 22 مواطنًا مصريًا مع  احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

وجاء في الجريدة الرسمية،أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية،تمت الموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 22 مواطنًا مصريًا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
 

 

 

 

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