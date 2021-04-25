أحمد بلال يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أعلن أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لاختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".



وأضاف أحمد بلال :"لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لانها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الأعمال".

وأكمل مهاجم الأهلى الأسبق:"كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً يا إما المركز الأول يا إما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانها ".