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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد بلال يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أحمد بلال
أحمد بلال

أعلن أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لاختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".


وأضاف  أحمد بلال :"لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لانها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الأعمال".
وأكمل مهاجم الأهلى الأسبق:"كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً يا إما المركز الأول يا إما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانها ".

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