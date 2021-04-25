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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: توريد 109 آلاف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

توريد القمح
توريد القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 46 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة؛ تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح. 

 

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

 

وأوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 109166 طنا و755 كيلو قمح، لافتًا إلى أنه تم توريد اليوم فقط من الأقماح بلغ 25236 طنا و 622 كيلو قمح. 

 

وأشار إلى أن إجمالى المساحة المزروعة قمحًا هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 آلاف و898 فدانا وأنه تم حصاد 116737 فدانا حتي الآن.

محافظ البحيرة: توريد حوالي 13 مليون طن قمح للصوامع والشون

 

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم  منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول.

 

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