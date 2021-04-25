خبير تسويق رياضى: العوائد المالية سبب خروج مقترح بطولة السوبر الأوروبي

قال الدكتور مصطفى مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي أن مقترح مشروع بطولة السوبر ليج الأوروبي في كرة القدم نهج جديد للأندية العالمية في حصد الأرباح المالية وزيادة العوائد التجارية من الرعاية التسويقية وحقوق البث والمساحات الإعلانية وإيرادات المشاركة وجوائز المراكز الفائزة ولكن لوائح وقوانين كرة القدم محليا وقاريا وعالميا صدمهاهذا المشروع لخروجه عن نظام البطولات المعتمدة واعتبرته محاولة للانفصال وهذا النظام قد يكون جديد بالنسبة لكرة القدم وهناك بطولات عالمية مثل التنس وسباقات الخيول والسيارات وكرة السلة حققت نجاحا علي قدر اللعبة من خلال البطولات العالمية بنفس طريقة مقترح السوبر الأوروبي

وأضاف مقلد أن الاندية المؤسسة الاثنا عشر هي الأكبر عالميا من ناحية قيمتها المالية وعدد متابعيها والأفضل فنيا في عالم كرة القدم ومن أهم عناصر القوة للاندية المؤسسة للمقترح أن عدد المتابعين حول العالم أكثر من ٤ مليار شخص والمتابعة هي أساس نجاح وريادة كرة القدم والعنصر الرئيسي التي يبني عليه الايرادات والارباح الماليه ومن المعروف لدى الجميع أن سبب رغبة الأندية الكبيرة بقيادة ريال مدريد بتأسيس بطولة منفصلة يعود إلى السعي وراء زيادة الأرباح المالية خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي لحقت بجميع الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي لم يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي أي إجراء لدعم الأندية مالياً

وكشف خبير التسويق والاستثمار الرياضي أنه رغم عدم تنفيذ المقترح إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن فكّر وخطط ورسم ملامح المشروعات الجديدة في استثمارات الأندية لأنها كشفتً الخريطة المستقبلية لكرة القدم ومن المتوقع أن تشهد الساحة العالمية نموذجا بطولات ودوريات مستحدثة في هذا الاتجاه ومن المتوقع ان تكون باعتماد وموافقة الاتحادات بنموذج تنظيمي جديد

يذكر أن مصطفى مقلد شارك في تنظيم العديد من المباريات الدولية وبطولات كرة القدم من الجانب التسويقي والتجاري.