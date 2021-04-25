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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأحد، لمتابعة الموقف الخاص بالأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.


وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج الدراسات الخاصة بموقف الأراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء، والتى سيتم الاعتماد فى زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.


وأوضح رئيس الوزراء أنه نظراً لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضى للزراعة، ومساحاتها.


وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التي أشارت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة في شمال ووسط  سيناء، لتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة، مشيراً إلى أن الدراسات قد أثبتت صلاحية العديد من الأراضي في تلك المناطق للزراعة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

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