طلب غريب.. رامز جلال يسخر من ريم مصطفى: شاكيرا بشعرها الأصفر

وقعت الفنانة ريم مصطفى، ضحية مقلب "رامز عقله طار"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، تقديم الفنان رامز جلال.

وسخر رامز من ريم مصطفى فى بداية البرنامج قائلا:" أيه الشعر الأصفر دا شاكيرا مصطفى داخله علينا".

واستقبل الفنان السعودي حسن عسيري ريم مصطفى داخل مدينة الملاهى، وطلبت الأخيرة منه عدم ممارسة الألعاب الخطرة.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.