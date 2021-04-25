د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا



الصوم منحة من الله سبحانه وتعالى لإعادة ضبط النفس وتهذيبها فى مجابهة المغريات من طعام وشراب وملذات ومسلسلات طوال العام

المسأله ليست أكل وشرب، لكنها كيف تروض النفس فى ظل ظروف ومتغيرات وتحديات كبيرة تواجه الجنس البشرى وتهدد وجوده فى أى لحظة منها على سبيل المثال هذا الفيروس اللعين المدعو كورونا والذى غير شكل الحياة على وجهه الأرض فيأتى شهر رمضان هذا العام ويغير شكل وطريقة العادات والتقاليد والموائد والصلوات فى المساجد والعزومات والسهر والخروج إلى الكافيهات والشوارع والحوارى فى ظل محاولات جادة وقويه لمجابهة هذا المرض من أجل الخروج من تلك الازمه العالميه التى يبدو انها ستطول، لكننا أصبحنا أمام ورطة كبيرة لا يعلم كيف سنمر منها إلا الله، نسأل الله أن يتعلم الناس من شهر الصيام القيم النبيلة والأهداف الجميلة التى من أجلها شرع

لمجابهه الملذات بكل أنواعها وآخرها الطعام والشراب .. صومو تصحوا يرحمكم الله.