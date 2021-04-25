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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف معايير إلتحاق طلاب الدبلومة الامريكية بـ الجامعات المصرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الامريكية بـ الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والاهلية، في اطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي.

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حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : منعا للشائعات المغرضة التيتطلقها أبواق مافيا التعليم الدولي نوضح الاتي :

 

١) امتحانات ال SAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.

٢) امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ ١٥ اغسطس ٢٠٢١ وهي المحاولة الاخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

٣) امتحانات EST الدولية واللتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من ١٥ فبراير الى ١٥ اغسطس ٢٠٢١) لطلاب Grades 11, 12.

٤) يسمح لطلاب Grades 11, 12 بال matching وكذلك ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : اما امور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر او خارجها له ضوابطه الخاصة وما سردناه أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والاهلية داخل جمهورية مصر العربية.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيال ميديا ممن يروجون لاستثناءات او تغيير في القرارات وهو ما لم يحدث ولن يحدث في هذا الموضوع.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدبلومة الامريكية الجامعات المصرية SAT ACT EST

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